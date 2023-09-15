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15 Eylül 2023 Cuma 06:56:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 06:56:00

Futbol sevdası yaşam tarzı oldu

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Boluspor taraftarı Ekrem Yücel, hiçbir maçını kaçırmadığı takımına olan tutkusunu, giydiği kırmızı beyaz kıyafetler ve kullandığı aksesuarlarla günlük yaşamına yansıtıyor.

Boluspor taraftarı Ekrem Yücel, hiçbir maçını kaçırmadığı takımına olan tutkusunu, giydiği kırmızı beyaz kıyafetler ve kullandığı aksesuarlarla günlük yaşamına yansıtıyor. Neredeyse tüm eşyalarını ve kıyafetlerini kırmızı beyaz alan 53 yaşındaki Yücel, takımını her maçta tribünden destekliyor.

Takıma taraftar desteğinin artmasını istediğini ifade eden Yücel, kendisinden etkilenerek maça gidenlerin olduğunu görünce mutlu olduğunu kaydetti.

Yücel, takımın, 2006-2007 sezonunda 2. lig şampiyonu olarak 16 yıldır kesintisiz mücadele ettiği 1. Lig'e yükselmesiyle büyük sevinç yaşadığını anlatarak, "1. Lig'e çıktığımız zaman dünyalar benim olmuştu. Bir de rahmetli Yılmaz Becikoğlu Başkanımızın döneminde 3. Lig'e düştük . Merdivenlerde 3 saat ağladığımı bilirim. Düşmek de bir sıkıntı, çıkmak da ama şampiyon olmak gerçek anlamda en büyük sevinçtir. Şu an yöneticilerin ve taraftarın en çok özlem duyduğu, taraftarın en çok istediği şey; şampiyonluk. Bolu halkı şampiyonluğu özledi." diyerek sözlerini tamamladı.

Etiketler : Futbol sevdası Ekrem Yücel Boluspor taraftarı
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