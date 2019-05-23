Fuat Sezgin kimdir? Fuat Sezgin biyoğrafisi haberimizde!

  • Bist 100
    84.540
  • Dolar
    6,1360
  • Euro
    6,8379
  • Altın
    252,7580
İstanbul
19 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Andreas Samaris kaldı Fejsa Fenerbahçe'ye... Andreas Samaris kaldı Fejsa Fenerbahçe'ye...
Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren çifti Temmuz'da evleniyor Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren çifti Temmuz'da evleniyor
Süper Lig'in kapısından döndü şimdi Barcelona istiyor Süper Lig'in kapısından döndü şimdi Barcelona istiyor
Kayserispor Hikmet Karaman'la anlaşmaya vardı Kayserispor Hikmet Karaman'la anlaşmaya vardı
Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum' Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum'
Avlu 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu son bölümde neler yaşandı? Avlu 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu son bölümde neler yaşandı?
Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'da seçimi kazanan Modi'yi tebrik etti Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'da seçimi kazanan Modi'yi tebrik etti
Beren Saat'in neşesi yerinde Beren Saat'in neşesi yerinde
Kırklareli'nin apartman girişine dolanan 1 buçuk metrelik yılan böyle kurtarıldı Kırklareli'nin apartman girişine dolanan 1 buçuk metrelik yılan böyle kurtarıldı
Huawei'nin kendi işletim sistemi yıl sonu hazır olabilir Huawei'nin kendi işletim sistemi yıl sonu hazır olabilir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi andı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi andı
Oğlunu bıçakla öldüren baba hakim karşısında: Efe misin mafya mısın? diye sordum Oğlunu bıçakla öldüren baba hakim karşısında: Efe misin mafya mısın? diye sordum
Dünyada her gün 200 kişi yılan sokmasından dolayı ölüyor Dünyada her gün 200 kişi yılan sokmasından dolayı ölüyor
Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Başkan Erdoğan'dan 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Türk mühendisler geliştirdiği Alka 'drone'ları başarıyla izleyip imha etti Türk mühendisler geliştirdiği Alka 'drone'ları başarıyla izleyip imha etti
Yunanistan'da tarihe geçecek karar! Olympiakos kümeye düşürüldü Yunanistan'da tarihe geçecek karar! Olympiakos kümeye düşürüldü
ABD dünya silah ticaretinin yüzde 36’sını elinde tutuyor ABD dünya silah ticaretinin yüzde 36’sını elinde tutuyor
Ömer Şişmanoğlu ligin bitmesini beklemedi ve Malatyaspor'dan ayrıldı Ömer Şişmanoğlu ligin bitmesini beklemedi ve Malatyaspor'dan ayrıldı
Muharrem İnce'nin skandal iddialarıyla ilgili mahkeme kararını verdi! 20 bin TL tazminat ödeyecek Muharrem İnce'nin skandal iddialarıyla ilgili mahkeme kararını verdi! 20 bin TL tazminat ödeyecek
TOKİ açık satış duyurusu: TOKİ ucuz evler nerelerde? TOKİ açık satış duyurusu: TOKİ ucuz evler nerelerde?
Sevgilisini boğarak, öldüren sanığa indirimle 21 yıl hapis Sevgilisini boğarak, öldüren sanığa indirimle 21 yıl hapis
Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili flaş açıklama Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili flaş açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Mayıs 2019 14:12 | Perşembe

Fuat Sezgin kimdir? Fuat Sezgin biyoğrafisi haberimizde!

Fuat Sezgin kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Fuat Sezgin biyoğrafisi haberimizde yer alıyor. Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in biyografisi en çok araştırılan konular arasında. 30 Haziran 2018'de tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden Fuat Sezgin unutlmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda açıklamalarda yaptı. Fuat Sezgin hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından Fuat Sezgin kimdir? araştırılmaya başlandı. Fuat Sezgin biyoğrafisi haberimizde yer alıyor. Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilinmeyenlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Bitlis'te 24 Ekim 1924'te dünyaya gelen Fuat Sezgin, Erzurum'da ortaokulu ve liseyi bitirip 1943'te İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde alanında en tanınmış uzmanlardan Alman şarkiyatçı Helmut Ritter'in öğrencisi olan Sezgin, Ritter'in tavsiyesi üzerine İslam bilimlerine yöneldi. Fuat Sezgin hakkında tüm merak edilenler... 

FUAT SEZGİN KİMDİR? 
Bitlis'te 24 Ekim 1924'te dünyaya gelen Fuat Sezgin, Erzurum'da ortaokulu ve liseyi bitirip 1943'te İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde alanında en tanınmış uzmanlardan Alman şarkiyatçı Helmut Ritter'in öğrencisi olan Sezgin, Ritter'in tavsiyesi üzerine İslam bilimlerine yöneldi.

Sezgin, 1951'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı.

"Buhari'nin Kaynakları" konulu doktora tezini tamamlayan Sezgin, 1954'te doçent oldu. Sezgin, bu çalışmasıyla hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari'nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı.

Fuat Sezgin'in, "Buhari'nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar" adındaki takdim tezi 1956'da yayımlandı.

Sezgin, Türkiye'de 1960'ta askeri darbenin iktidara getirdiği hükümet tarafından hazırlanan ve 147 akademisyenin üniversitelerden men edildiği listede kendi adının da bulunması üzerine Türkiye'den ayrılarak Frankfurt Üniversitesi'nde çalışmalarına devam etti.

Cabir ibn Hayyan konusunda 1965'te yazdığı ikinci doktora tezini Frankfurt Üniversitesi Institut für Geschichte der Naturwissenschaften'a sunan ve bir yıl sonra profesör unvanını kazanan Sezgin, aynı yıl kendisi gibi şarkiyatçi olan Ursula Sezgin ile evlendi. Sezgin'in kızı Hilal, 1970'te dünyaya geldi.

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Tarihi'nin ilk cildini, 1967'de tamamlayan Sezgin, 17 ciltten oluşan eserin 18. cildini yazıyordu.

Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dahil 27 dili çok iyi derecede biliyordu.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2010'da Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kuruldu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ise 2013 yılında faaliyetlerine başladı.

Uluslararası çeşitli akademilerin üyesi de olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, yaşamı boyunca Kahire Arap Dili Akademisi, Şam Arap Dili Akademisi, Fas Rabat Kraliyet Akademisi, Bağdat Arap Dili Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliği de dahil olmak üzere çok sayıda önemli ödül ve nişana layık görüldü.

Fuat Sezgin ayrıca Erzurum Atatürk Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından Sezgin'e fahri doktora unvanı verildi. Ayrıca Frankfurt am Main Goethe Plaketi, Almanya Birinci Derece Federal Hizmet Madalyası, Almanya Üstün Hizmet Madalyası, İran İslami Bilimler Kitap Ödülü, Hessen Kültür Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibidir.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in öncülüğünde kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi de üstün nitelikli eser ve ortaya konan özgün çalışmalardan dolayı kurum statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 Özel Ödülü'ne layık görüldü.

30 Haziran 2018'de tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybetti.

Türk mühendisler geliştirdi! Teröristlerin korkulu rüyası olacak
PKK'lı terörist tek tek anlattı
Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili flaş açıklama
Son dakika... Kayıp AA muhabirinden acı haber
Başkan Erdoğan, Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuşuyor
Bakan Berat Albayrak: 3 faaliyet alanına 30 milyar lira finansman sağlanacak
Di Marzio'dan flaş iddia! Eljif Elmas'ı Napoli istedi
Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi
Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM'de! Görüşme için saat 14'te toplanacak
Pompacının dalgınlığı ucuz atlatıldı
Fatih Terim istifa etti! 'Buraya kadarmış...'
PKK'daki çöküş, iç hesaplaşmaları hızlandırdı! Mağarada infaz etmişler
Ahlaksız ilişki cinayeti: Fırsat kolladıktan sonra vurdum
"Türkiye, F-35 programından çıkarılırsa Çin senaryosuna göre hareket edebilir"
Başucuna koyduğu telefon dehşeti yaşattı: "Geceleri uyuyamıyorum"
Türkiye finanse etti: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi İngiltere'de açıldı
'Rumlar Akdeniz'de ateşle oynuyor'
Otomobil devlerinden güldüren kapışma
Üniversiteliye günde 67 lira
Emekliye memura sıcak yaz! Mali ve sosyal haklar artacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ