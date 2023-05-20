Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı yerel televizyonların ortak canlı yayınında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sonuçlarıyla, yurt dışında Türkiye'ye karşı atılan manşetlere milletin net şekilde cevap verdiğini belirten Oktay, "O manşetleri tekrardan onlara milletimiz yazdırmıştır. Bizim milletimizin feraseti ve de basireti gerçekten çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Oktay, Millet İttifakı"nın, halkın menfaatleri doğrultusunda oluşturulmaktan ziyade, kendi iç çekişmeleri, siyasi hırsları ve kendi menfaatleri çerçevesinde oluşturulan bir ittifak olduğunu ifade ederek, "Bu menfaat ittifakı, Türkiye'nin menfaatleri ile çelişen bir menfaat ittifakıydı. Bizim yaptığımız tüm çalışmalar herkesi ilkeler bazında bir yerde toplamaktır. Bu, Türkiye'nin kazandığı, Türkiye ortak paydasında buluşan bir ittifaktır." diye konuştu.

Seçimlerin ardından, yurt dışında da gereken mesajların alındığını ve bunun Türkiye'nin diğer ülkelerle kuracağı ilişkilerde kendini göstereceğini anlatan Oktay, "Herkes şunu biliyor; kritik konularda bütün dünyayı ilgilendiren, gerek bölgesel gerekse global boyuttaki sorunların tamamında Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile çalışmak zorunda olduklarını ve bunun aslında dünya barışına da katkı sağladığını çok net görüyorlar." açıklamasında bulundu.

"MİLLETE KARŞI SAMİMİ OLMAK GEREKİR"

Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bir an önce afetin etkilerini geride bırakmak ve depremzedelerin yaralarını sarmak için gece-gündüz çalıştıklarını belirterek, muhalefetin ise o günlerde bölgede "şov" yaparak bu çalışmalara engel olmak istediğini ve sürekli sorun aradığını söyledi.

Seçim öncesinde muhalefetin depremzedelere karşı tutumunun, seçimin hemen ardından değiştiğini dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"Seçim gecesinde sonuç ortaya çıkınca birden neye dönüştü? 'Bedava konut vereceğiz' diyenler, bırakın bedava konut vermeyi, verdikleri bir litre suyu haram ettiler. İşte gerçeklik dediğim budur, kurgu dediğim de budur. Milletimiz bu gerçeği görüyor. Yani samimiyetle samimiyetsizlik arasındaki farkı çok net görüyor. Buna göre de zaten hakemliğini yapıyor ve kararını veriyor. Dolayısıyla millete karşı samimi olmak gerekir ve bizim yaptığımız bu; samimiyet."

"MEVSİMLİK MİLLİYETÇİLİK DÖNEMİ BAŞLADI"

Oktay, CHP'nin seçim gecesinde, sandıklarla parti genel merkezi arasındaki veri iletişimini sağlayabilecek sistemi kuramadığını ifade ederek, "Peki bunlar Türkiye'ye nasıl yöneteceklerdi? Niye kuramadılar? Çünkü liyakat sıfır bunlarda, sadece lafügüzaf var bunlarda. Çok güzel konuşurlar ama iş icraata geldi mi sıfırdır. Biz e-Devlet ile öyle bir sistem kurduk ki, kamunun bütün işlemlerini e-Devlet üzerinden yürüten bir Türkiye var." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mevsimlik milliyetçilik" yaptığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Samimiyet testinden geçemiyor. Mevsimlik milliyetçilik dönemi başladı. 'Terörle arasına çok net bir çizgi çekmeyenlerle ben yola devam etmem' mesajını verdi milletimiz. Birinci turda verdiği ana mesajlardan birisi budur. Herhalde mevsim dedikleri de 'Bir hafta biraz milliyetçi söylem takınalım, ondan sonra gene yapacağımızı yaparız.' Kusura bakma bizim milletimiz, feraseti ve basireti ile neyin ne olduğunu çok net gören ve gereken dersi de veren, gereken mesajı da veren bir millettir. Dolayısıyla bunların karşılığı olmaz. Böyle mevsimlik milliyetçilikle bir yere gidilmez."

"İNŞALLAH GÜZEL OLACAK, HAYIRLI ŞEYLER OLACAK"

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için rehavete kapılmadan çalıştıklarını ve 86 milyona hitap ettiklerini belirten Oktay, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a oy veren tabana da kendilerini anlatacaklarını ve bu tabanla, başta terörle mücadele olmak üzere birçok ortak noktalarının bulunduğunu söyledi.

Oktay, "Dolayısıyla bu tabana da bu anlamda kendimizi anlatma şansımız var. Cumhurbaşkanımız, Sayın Sinan Oğan ile görüştüler. İnşallah güzel olacak, hayırlı şeyler olacak diye düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz, inşallah güzel şeyler olacağını sizler de göreceksiniz." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Ankara milletvekili seçilen Oktay, "Biz Ankara'yı zaten seviyorduk. Zaten İç Anadolu'nun çocuğuyuz. Ankaralı da bizi sevdi, kucaklaştık, hemhal olduk. Şimdi Ankara ile ilgili çok ciddi mega projeler başta olmak üzere bizim buna odaklanmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.