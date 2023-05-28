Fuat Oktay'dan seçim mesajı: Aziz milletimiz 'Doğru Adam'da karar kılmış

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aziz milletimiz, 'Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak Yok, Yola Devam' demiştir" ifadelerine yer verdi.

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