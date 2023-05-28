Fuat Oktay'dan seçim mesajı: Aziz milletimiz 'Doğru Adam'da karar kılmış
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aziz milletimiz, 'Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak Yok, Yola Devam' demiştir" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aziz milletimiz, 'Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak Yok, Yola Devam' demiştir" ifadelerine yer verdi.
Ayrıntılar geliyor...
Aziz milletimiz, "Söz de, Karar da, Gelecek de milletindir" diyerek bir kez daha— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 28, 2023
"Doğru Adam"da karar kılmış;
Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ile "Durmak Yok, Yola Devam" demiştir.
Türkiye Yüzyılı başlamıştır.
Kazanan milletimiz,
Kazanan devletimiz,
Kazanan Güçlü Türkiye... pic.twitter.com/otBH9SUzuv
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