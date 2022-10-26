Fuat Oktay'dan Meclis'te Fincancı tepkisi: Kimse cüret edemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda) ''Gazi meclisimizin çatısı altında kahraman ordumuza iftira atan bir terör örgütü yanlısının ne yazık ki savunuculuğuna soyunanlar oldu. Ne hikmetse bazı hatiplerin insan hakları gönüllüsü diye masum göstermeye çalışarak savunduklarının evinden, arabasından mermiler fişekler ve örgüt dökümanları çıkıyor. Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya, terörle mücadelesine leke sürmeye cüret edemez.'' dedi.

