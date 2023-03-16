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16 Mart 2023 Perşembe 18:41:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 18:41:00

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na 'İsias Oteli' tepkisi

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında KKTC'li öğrencilerin de hayatını kaybettiği İsias Otel'in yıkılmasıyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Tüm bunlara rağmen ana muhalefet partisi lideri, milletimizin gösterdiği dayanışma ruhuyla bağdaşmayacak şekilde yaşanan acıları istismar edip siyasete alet eden, akıl, vicdan ve ahlakla bağdaşmayacak şekilde ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu bozan beyanlarda bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ni, Türk dünyasının tek yürek olduğu ve acıların paylaşıldığı büyük bir dayanışma örneği olarak son derece önemli bulduğunu vurguladı.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden KKTC'li 35 öğrenciyle birlikte 49 bini aşkın vatandaşın her biri için Allah'tan rahmet ve millete başsağlığı dileyen Oktay, şunları kaydetti:

"Depremin ilk gününden bu yana depremzedelerimizin yaralarının sarılması için çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da daha önce birçok kez ifade ettiğimiz üzere, yaşanan felakette ihmali bulunanlarla ilgili kimliğine, mensubiyetine bakılmaksızın soruşturmalar devam etmektedir. Adıyaman'da Kıbrıslı genç sporcu yavrularımızın kaldığı otelle ilgili 3 kişinin tutuklu olduğunu, KKTC Başbakanı ile ortak basın toplantımızda ifade etmiştik. Deprem bölgesinin tümünde olduğu gibi, Adıyaman'da çöken otelle ilgili soruşturma da titizlikle sürdürülmektedir.

Tüm bunlara rağmen ana muhalefet partisi lideri, milletimizin gösterdiği dayanışma ruhuyla bağdaşmayacak şekilde yaşanan acıları istismar edip siyasete alet eden, akıl, vicdan ve ahlakla bağdaşmayacak şekilde ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu bozan beyanlarda bulunmaktadır. Bu tür beyan ve davranışların ne yaralarımızın sarılmasına ne de milletimizin ortak acısına merhem olacak bir yanı vardır."

Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde anayasal ismiyle ve gözlemci üye statüsüyle temsil edilen, Türk dünyasının ayrılmaz parçası KKTC'nin tüm dünyada tanınması için her türlü çabayı göstermeye ve destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Etiketler : Fuat Oktay kahramanmaraş kılıçdaroğlu adıyaman otel

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