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12 Ocak 2023 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 20:00:00

Fuat Oktay'dan İsveç'teki PKK rezaletine tepki

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Hain terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef halan gösteriyi lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eyleme tepki gösterdi.

Oktay, "İsveç'te hain terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef halan gösteriyi lanetliyoruz. İsveç'in Nato üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Fuat Oktay paylaşımına şu sözlerle devam etti:

"Bu yaşananlar, Türkiye'nin haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez. İsveç makamlarının, kabul edilemez bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz"

Etiketler : PKK/YPG İsveç Fuat Oktay
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