VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca açıkladı: Hastanenin faaliyeti durduruldu
Trump'ın gizli belge davasında süreci hızlandıracak
Fuat Oktay'dan CHP'ye başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çağrısı
Fransa'da hanelerin sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek
Beyaz Saray, OPEC grubunun benzin kararını eleştirdi
Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile telefonda görüştü
Bakan Akar'dan İngiltere ziyareti
Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Liman şehri savaşın acı yüzünü yansıtıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasındaki bazı belgeler imha edilmiş
Putin'den yeni kararname: Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçecek
OPEC günlük petrol üretimini azaltacak
Aliyev ile Paşinyan Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek
Bakan Karaismailoğlu: Güney Kore ile dev altyapı projelerindeki iş birliğini sürdürmek istiyoruz
İran'dan iç işlerine müdahale etmekle suçladığı Avrupa'ya 'karşılık veririz' uyarısı
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü
Katar tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Bir milimetre geri adım atmak yok
Türkiye'nin Özel Operasyonlar Aracı göreve hazır
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Almanya'da yüksek enflasyonun devam etmesi bekleniyor
DSÖ: Suriye'de 10 binin üzerinde kolera vakası görüldü
Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
DTÖ, 2023'te küresel ticarette keskin bir yavaşlama öngörüyor
05 Ekim 2022 Çarşamba 22:59:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 22:59:00

Fuat Oktay'dan CHP'ye başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başörtüsüyle ilgili kanun teklifi veren CHP'ye yönelik, "Eğer samimiyseniz, Cumhurbaşkanımızın 'Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım' çağrısına kulak verin." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başörtüsünü geçmişte sorun haline getiren CHP zihniyeti şimdi de mağdurları gelecekte kendi zulmünden korumak amaçlı suni gündem oluşturdu. Eğer samimiyseniz, Cumhurbaşkanımızın 'Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım' çağrısına kulak verin. Tek seferde gelecekteki muhtemel zulmünüzün önünü kökten keselim."

Etiketler : Oktay sosyal medya Cumhurbaşkanı
102 bin kişilik coşkulu konser

102 bin kişilik coşkulu konser
Bisiklette tanışıp, bisiklette evlendiler

Bisiklette tanışıp, bisiklette evlendiler
Hedef 30 metre

Hedef 30 metre
Ekimde aşk başkadır

Ekimde aşk başkadır
Aşka bir şans daha verdiler

Aşka bir şans daha verdiler
Servet değerinde şıklık

Servet değerinde şıklık
1 milyon beğeni

1 milyon beğeni
Barış yok karşılaştık

Barış yok karşılaştık
Doktorluktan müziğe geçti

Doktorluktan müziğe geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes