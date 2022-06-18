Fuat Oktay YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, eğitim hayatınızda yepyeni bir başlangıç olacak üniversitenin kapılarını açacak YKS 2022'de hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.
Sevgili gençler, — Fuat Oktay (@fuatoktay) June 17, 2022
eğitim hayatınızda yepyeni bir başlangıç olacak üniversitenin kapılarını açacak #YKS2022'de hepinize başarılar diliyorum.
Allah zihin açıklığı versin.
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