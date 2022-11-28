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28 Kasım 2022 Pazartesi 20:20:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 20:20:00

Fuat Oktay: Türkiye sosyal yardım tecrübelerini paylaşabilir

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, salgın döneminde hızlı şekilde belirlediği ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdığını belirterek, bu konuda edinilen tecrübelerin, diğer ülkelerle paylaşabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Küresel problemler ve ekonomik toparlanmadaki yavaşlık göz önüne alındığında, özellikle yoksulların acil ihtiyaçlarının karşılanmasında sosyal yardımların etkin şekilde sunulması, giderek daha fazla önem kazanmaktadır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı İSEDAK 38. Bakanlar Toplantısı'nın Çalışma Oturumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Oturumun açılışında konuşan Oktay, İSEDAK'ın gündemindeki önemli projelerde kaydedilen gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bu kapsamda, uzun yıllardır gündemlerinde yer alan Tercihli Ticaret Sistemi'ni (TPS-OIC), bu yıl 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirdiklerini belirten Oktay, sistem kapsamında taraf ülkeler arasında ticaretin başlamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Oktay, henüz taraf olmamış ülkeleri bir an evvel gerekli adımları atıp sisteme dahil olmaya davet ederek, şöyle konuştu:

"Bu noktada, dün gerçekleştirilen Ticaret Müzakereleri Komitesi'nde bu yönde alınan kararları da çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. İnşallah, siz değerli bakanlarımızın da konunun takipçisi olacaklarına yürekten inanıyorum. Özellikle, Körfez İşbirliği Konseyi'nin 6 üyesinin, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Bahreyn ve Katar'ın, sisteme ilişkin yükümlülüklerini tamamlamaları, sisteme yeni ve güçlü bir ivme kazandıracaktır. Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerimizin kıymetli bakanlarını burada aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyor ve kendilerinden bu konuda güzel haberler beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

İİT/İSEDAK 50 İSLAMİ ENDEKSİ'NE DAYALI KURULAN YATIRIM FONU

Fuat Oktay, bu yılki İSEDAK çalışmalarındaki diğer somut gelişmenin, İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi'ne dayalı kurulan yatırım fonunun, Türkiye, Malezya, Endonezya, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da teknik altyapısının tamamlanarak yatırımcıların hizmetine sunulması olduğunu kaydetti. Oktay, "Bu kapsamda, İSEDAK çatısı altında geliştirdiğimiz somut bir helal yatırım ürünü olan bu fona, ülkelerinizden yatırımcıları teşvik etmek noktasında, her türlü gayreti göstereceğinize gönülden inanıyorum." ifadesini kullandı.

İSEDAK YÜKSEK DÜZEYLİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Programı'nı da hatırlatan Oktay, bu alanda yapılan geniş katılımlı teknik toplantılar sayesinde, üye ülkelerin mevcut durumunun ve ihtiyaçlarının ortaya konulduğunu anlattı.

Fuat Oktay, üye ülkelerin bu alandaki üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantıda, bu girişimin, "dijital devletin geliştirilmesi, dijital dayanıklılığın ve güvenliğin güçlendirilmesi, dijital bağlanabilirlik, geniş bant altyapısı ve erişimi, dijital beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi ile gelişen teknolojiler ve veri yönetimi" alanlarına odaklanması noktasında mutabık kalındığını aktardı. Oktay, gelecek yıldan itibaren bu girişimin meyvelerini almaya başlayacaklarını ifade etti.

KOVİD-19 SALGINININ ETKİLERİ DOĞRULTUSUNDA ETKİLİ SOSYAL YARDIMLAR

Görüş Alışverişi Oturumu'nda, "İİT üyesi ülkelerde Covid-19 salgınının etkileri doğrultusunda etkili sosyal yardım sağlanması ve sosyoekonomik güçlendirme" konusunun tartışılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, pandemi sonucu küresel bir ekonomik yavaşlama yaşandığını hatırlattı.

Başta enerji, ulaştırma ve tarım alanlarında olmak üzere birçok girdinin fiyatında önemli artış yaşandığına işaret eden Oktay, şöyle devam etti:

"Son verilere göre, eylül ayı itibarıyla dünya çapında 674 milyon insan, yoksulluk içinde hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Küresel problemler ve ekonomik toparlanmadaki yavaşlık göz önüne alındığında, özellikle yoksulların acil ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal yardımların etkin şekilde sunulması, giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sosyal yardımların etkinliğinin artırılması için ihtiyaç sahiplerinin doğru ve hızlı şekilde belirlenmesi, bilgilerinin korunması ve güncellenmesi, farklı programlar arasında mükerrerliğin önlenmesi, bu programların birlikte çalışabilirliğinin artırılması, başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması ve verimli hale getirilmesi gibi hususlar üzerinde çalışılması gerekmektedir."

Türkiye'nin, salgın döneminde, hızlı şekilde belirlediği ihtiyaç sahiplerine yine hızlı şekilde yardımları ulaştırdığını anlatan Oktay, Türkiye'nin bu konuda edindiği tecrübeleri, üye ülkelerle paylaşabileceğini de aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar Toplantısı Çalışma Oturumu öncesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yı kabul etti. Görüşme, basına kapalı yapıldı.

Etiketler : Fuat Oktay başkan erdoğan Bakanlar Toplantısı
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