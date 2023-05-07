"Ne yaparsanız yapın, biz milletimizle devam edeceğiz"

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Fuat Oktay, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışına katıldı.



Açılış öncesinde düzenlenen mitingde konuşan Oktay, Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceği, bölünmez bütünlüğü, kalkınması ve güçlenmesi için çalıştıklarını belirterek, bunun yanı sıra Ankara'nın dünden çok daha ileriye gitmesi için hep birlikte çabaladıklarını söyledi.

Her alanda tarih yazdıklarını, bundan 20 yıl sonra bu tarihin ders olarak okutulacağını ifade eden Oktay, Türkiye'nin ve vatandaşın hayrına olan hiçbir şeyin muhalefetin "işine gelmediğini" ifade ederek, şöyle devam etti:

"Niye biliyor musunuz? Bunlar 'Sana söz' diye yazıyorlar ya. Verdikleri söz neydi? Türkiye'nin önünü kesme sözüydü. Ağababalarına veriyordu o sözü. Terör örgütlerine veriyorlardı o sözü. Yani PKK ve FETÖ'ye veriyorlardı. 'Irak'tan sana askeri çekeceğim. Suriye'den çekeceğim. Sen terör devletini kurabilirsin' diyordu. Söz verdiği sadece terör örgütleri değildi. Onların ipini elinde tutan asıl ağababaları var ya onlardı. Yani Amerikası bunun içindedir, İngilteresi bunun içindedir, Fransası bunun içindedir. Açık söylüyorum Avrupa Birliği, Almanyası bunun içerisindedir. 'Önünü keseceğim' diyemediği için sanki milletine söz veriyormuş gibi onlara söz veriyor."

Muhalefetin, İHA ve SİHA teknolojisinde gelinen noktaya ilişkin "Onları da mı yiyeceğiz, ne yapacağız biz? Soğan otuz lira oldu" dediğini belirten Oktay, "Biz ne dedik? İHA ve SİHA'sı, Kızılelması ve Kaan'ı ne kadar önemli ise soğan da patates de bizim için o kadar önemlidir' dedik. Şimdi soğan ve patatesin ücretleri düşmeye başladı. Niye? Çiftçimiz üretmeye başladı." diye konuştu.

Oktay, İHA ve SİHA'ların anaların gözyaşının dinmesi anlamına geldiğini dile getirerek, "Bu sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması, terörle mücadele, demek. Ne yaparsanız yapın. Biz yolumuza devam edeceğiz ve milletimizle devam edeceğiz." dedi.

Tüm bunları liyakat sahibi gençlerin ve mühendislerin yaptığını anlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Muhalefet liyakat diyor ya. Onlar bu işten anlamazlar. Neden anlıyorlar? Gittiler mi ABD'ye benzinliğe? Hamburger yediler mi? Hiçbir açıklama yapmadan. Aslında bize bir şey kurulmaya çalışıyor, inanmayın. Siz FETÖ'cü abilerinizle, PKK'lılarla ne yaptığınızı bilirsiniz. 8 saat hamburger yenir mi? Açıklayamadılar. Karadan Washington'a gittim diyor. Ne zamandan beri senin Washington'a gitmen bu kadar gizemli olmaya başladı? Kimlerle görüştün? Ne görüştün? Niye sakladın? Nasıl karanlık oyunların peşindesin? Kimlere söz verdin? Ne konuştunuz kapalı kapılar ardında?"