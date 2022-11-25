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Fuat Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslar sürüyor
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25 Kasım 2022 Cuma 21:17:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 21:17:00

Fuat Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslar sürüyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Bütçe Görüşmeleri'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Mısır ilişkileri hakkında açıklama yapan Fuat Oktay, "Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir" ifadesini kullandı.

Etiketler : Fuat Oktay mısır müşterek
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