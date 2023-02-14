Fuat Oktay: 10 ilimizde 257 noktada çadırkent kurulum tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamasında şunları kaydetti;

Barınma konusunda çadır ve konteyner son derece yoğun çalışıyoruz. Milyolarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız.

257 noktada 10 ilimizde çadırkent kurulumu tamamlanmıştır. Buralara afetzede vatandaşlarımızı almış durumdayız. 27 bin konteyner kent alt yapısı tamamlanmıştır. İllerimize konteyner sevkiyatı başlamıştır. Halihazırda 4 bin 900 kurulu var olan konteynerimiz var.

2 milyon 200 bin afetzedeye 3 öğün yemek verebilecek altyapı hazır.

Hasar tespit çalışmaları son derece önemli. Bir haftaya kadar bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Kalıcı konutlar ile alakı da ay sonuna kadar da bu çalışmalara başlamak istiyoruz.

6 binin üzerinde hasar tespit personeli çalışmakta. Çalışmalar kalıcı konutlar için önemli. Aynı zamanda da yardım faaliyetleri için de önemli bu çalışma.

Ayni yardımlar özellikle Aile Bakanlığımızda devam eden AFAD şemsiyesi altında tüm yardımlar için Alo 144'ü aradığınızda sizi yönlendirecekler.

Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak.

Ulaşım ile alakalı sorunumuz yok. Hatay Havalimanı aktif vaziyette. Enerjide doğal gaz ve elektrikte sorunumuz yok. Sadece kontrollü şekilde verilmeye devam ediliyor. Hasar tespit çalışmaları buna da hızlandırmış olacak. Hayatı bir an önce bu akut dönemden çıkarmaya çalışıyoruz.

Haberleşme ile alakalı şu an itibarıyla ciddi bir sorun bulunmuyor.

Yarın da kısmet olursa Cumhurbaşkanımız başkanlığında Kabinemizi topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız afetler, son durum ve alınan ve alınacak tedbirler.

Ayrıntılar gelecek...