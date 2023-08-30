FSM'de zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışındaki zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, köprü çıkışında Ankara istikameti Kavacık mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza dolayısıyla FSM Köprüsü ve TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
- Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı
- İşte Türkiye'nin 100. yıl marşı... İlk kez Külliye'de seslendirildi
- Gabon'da geçiş hükümetinin lideri Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Nguema oldu
- Başkan Erdoğan'dan güçlü Türkiye vurgusu: "Yükselişi devam edecek"
- MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu
- Osmaniye ve Bingöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı