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30 Ağustos 2023 Çarşamba 20:10:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 20:10:00

FSM'de zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışındaki zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, köprü çıkışında Ankara istikameti Kavacık mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza dolayısıyla FSM Köprüsü ve TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Etiketler : trafik kazası FSMS Köprüsü yaralanma
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