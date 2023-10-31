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31 Ekim 2023 Salı 22:40:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 22:40:00

Fransız vekil İsrail'in saldırılarına isyan etti: "Gazze'de bir katliam gerçekleşti"

Kaynak: AA

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Fransız milletvekili Guiraud, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısına tepki gösterdi. Guiraud, Cibaliya Kampı'nın küle döndüğünü vurgulayarak İsrail'e karşı hala yaptırım olmadığını belirtti.

Fransız milletvekili David Guiraud, İsrail ordusunun Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na yaptığı saldırıyı "katliam" olarak niteledi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Guiraud, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'de bir katliam gerçekleşti. İsrail ordusu kasıtlı olarak Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Guiraud, Cibaliya Kampı'nın küle döndüğünü vurgulayarak İsrail'e karşı hala yaptırım olmadığını belirtti.

Fransız milletvekili, "Büyük güçler hareket bile etmeden etnik temizliği izliyor. Utanç verici." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : Fransız milletvekili David Guiraud israil katliam
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