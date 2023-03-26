Fransız Senatosu'nda skandal resepsiyon! Teröristlere onur nişanı verdiler

Fransa Senatosu'nda düzenlenen bir etkinliğe, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG mensupları davet edildi.

Skandal resepsiyona çok sayıda Fransız senatör ve politikacı da katıldı.

Teröristler, Fransa Senatosu'nda alkışlandı. Yapılan konuşmalarda terör örgütünün eylemleri takdir edildi, DEAŞ ile mücadelede PKK/YPG'ye desteğin sürdürüleceği mesajı verildi.

Daha da ileri giden Fransız Senatosu, terör örgütü PKK/YPG üyelerine sözde onur madalyası verdi.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TEPKİ

Düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği tepki gösterdi.

Yaşanan skandal sonrası Fransız Senatosu ve Fransa Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim başlatıldı.