VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump, 2024 başkanlık seçimleri için ilk büyük mitingine Texas'tan başladı
Filistin: Mescid-i Aksa baskını İsrail'in ateşkes iddialarını yalanlıyor
YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Malatya'da depremde ağır hasar gören cami ve minaresi iş makinesiyle yıkıldı
Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere sağlık hizmetini sürdürüyor
Hatay'da devlet hastanesinin inşası için çalışmalar 24 saat esasına göre sürüyor
26 Mart 2023 Pazar 17:24:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 17:24:00

Fransız Senatosu'nda skandal resepsiyon! Teröristlere onur nişanı verdiler

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Fransa'da terör örgütü PKK/YPG mensupları Senato'da ağırlandı, sözde onur madalyası ile ödüllendirildi.

Fransa Senatosu'nda düzenlenen bir etkinliğe, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG mensupları davet edildi.

Skandal resepsiyona çok sayıda Fransız senatör ve politikacı da katıldı.

Teröristler, Fransa Senatosu'nda alkışlandı. Yapılan konuşmalarda terör örgütünün eylemleri takdir edildi, DEAŞ ile mücadelede PKK/YPG'ye desteğin sürdürüleceği mesajı verildi.

Daha da ileri giden Fransız Senatosu, terör örgütü PKK/YPG üyelerine sözde onur madalyası verdi.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TEPKİ

Düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği tepki gösterdi.

Yaşanan skandal sonrası Fransız Senatosu ve Fransa Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim başlatıldı.

Etiketler : Fransa Terörist Paris

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX