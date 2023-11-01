VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
MB Başkanı Erkan: 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 40,9'a çıkarıldı
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gitti
LGS tarihi belli oldu
01 Kasım 2023 Çarşamba 22:21:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 22:21:00

Fransız Milletvekili İsrail vahşetini haykırdı: "Filistin'i haritadan silmek istiyorlar"

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransız Milletvekili Thomas Portes, İsraillilerin Filistin halkını topyekun haritadan silmek istediğini belirtti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Portes, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğini ifade etti.

Gazze'ye yönelik saldırılarda aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğüne dikkati çeken Portes, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da 100'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü aktardı.

Portes, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, "Bir halkı (Filistin) topyekun haritadan silmek istiyorlar" ifadesini kullandı

Etiketler : FRANSIZ VEKİL İSRAİL FİLİSTİN
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX