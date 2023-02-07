Fransız dergisinin alçak karikatürüne Türkiye'den tepki: Nefretinizde boğulun
Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizildi ve üzerine 'Tank yollamaya bile gerek yok' yazdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Modern barbarlar! Kin ve nefretinizde boğulun' sözleriyle Fransız dergisine tepki gösterdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin 10 şehrinde ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden oldu. Türkiye tüm kurumları ve halk desteği ile deprem için seferber olurken tüm dünyadan da destek mesajları yağdı. Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınladı. İnsanlıktan ve vicdandan uzak çizimde, yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verildi ve yorum olarak "Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı. Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.
Modern barbarlar!— İbrahim Kalın (@ikalin1) February 7, 2023
Kin ve nefretinizde boğulun. https://t.co/FS2S4WGR5C
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