VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ticaret Bakanlığı: e-Seferberlik başlatıldı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Fransız dergisinin alçak karikatürüne Türkiye'den tepki: Nefretinizde boğulun
Başkan Erdoğan Koordinasyon Merkezi'ne gidiyor
Prof. Dr. Sözbilir: Yüzey kırığı 500 kilometreyi aştı
Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi gözyaşları içerisinde yardım istedi
Kazak halkından Türkiye'ye destek!
"Nene Hatun" deprem bölgesine ikmal ve yardım malzemesi taşıyor
MSB duyurdu: Gemiler İskenderun'a doğru yola çıktı
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat açıklaması: Denetimler başladı, uyarılar yapılmıştır
Dünya Türkiye'nin acısını paylaştı
"3 ilde 48 saat araç geçişi durduruldu"
AB, Avrupa'dan Türkiye'ye yardım ekibi gönderen ülkelerin sayısını 19 olarak güncelledi
29 saat sonra gelen haber Türkiye'ye umut oldu! Anne ve bebeği enkazdan sağ çıkarıldı
Suriye'de ölenlerin sayısı 1602'ye yükseldi!
Deprem provokatörlerine yönelik harekete geçildi: 4 gözaltı
Hatay'da kurtarılan 98 yaralı TCG İskenderun ile Mersin'e tahliye edildi
130 atom bombası gücünde: "Türkiye tam 3 metre hareket etti"
Bahçeli'den deprem mesajı: Gün, bir olma günüdür!
Bakan Çavuşoğlu'na Türkmenistanlı mevkidaşından başsağlığı
Charlie Hebdo'dan büyük alçaklık!
Bakan Kurum: Gaziantep'te 581 yıkık bina var, can kaybı 468 oldu
THY uyardı: İtibar etmeyin
Depremzedelerin yaraları sarılıyor... Yardım tırları yola çıktı
07 Şubat 2023 Salı 14:17:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 14:17:00

Fransız dergisinin alçak karikatürüne Türkiye'den tepki: Nefretinizde boğulun

ABONE OL

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizildi ve üzerine 'Tank yollamaya bile gerek yok' yazdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Modern barbarlar! Kin ve nefretinizde boğulun' sözleriyle Fransız dergisine tepki gösterdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin 10 şehrinde ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden oldu. Türkiye tüm kurumları ve halk desteği ile deprem için seferber olurken tüm dünyadan da destek mesajları yağdı. Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınladı. İnsanlıktan ve vicdandan uzak çizimde, yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verildi ve yorum olarak "Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı. Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.

Etiketler : Kahramanmaraş Fransız Charlie Hebdo dergisi halk desteği depremle alay

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX