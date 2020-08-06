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06 Ağustos 2020 Perşembe 09:43:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 09:43:00

Fransız basınından Macron'a şok manşet: Fatih Erdoğan, Akdeniz'de haritayı yeniden çizdi

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Türkiye, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Akdeniz ve Libya'daki varlığını herkese kabul ettirdi. Başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinden baskı gören Türkiye, adımlarından taviz vermeyerek gücünü tüm dünyaya kabul ettirdi. Fransız basını, Başkan Erdoğan'ın attığı bu kararlı adımları hergün manşetine itiraf niteliğinde taşıyor. Le Figaro'dan “Fatih Erdoğan” başlıklı bir yorum geldi. Gazete, Erdoğan'ın “Mavi Vatan” stratejisiyle Akdeniz'de haritayı yeniden çizdiğine dikkat çekti.

Fransız medyası Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürüttüğü Mavi Vatan stratejisi sonucu Akdeniz'de haritayı yeniden çizdiğini yazdı. Le Monde gazetesinin "Yüzyıl sonra Erdoğan Sevr'den intikamını aldı" başlıklı haberinden sonra ülkenin bir başka gazetesi Le Figaro da, Türkiye'nin Libya ve Akdeniz stratejisini ele alan bir baş yazı yayınladı.

Yazıda, "Recep Tayyip Erdoğan'a göre, (Libya hükümeti ile yapılan) yeni askeri ve enerji iş birliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti" ifadeleri kullanıldı. "Fatih Erdoğan" başlıklı haberde, Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'e benzetildi. Haberde, Erdoğan'ın Fatih Sultan Mehmet'in zamanında olduğu gibi eski imparatorluk gücünü sınırlarının ötesine taşımak ve Türkiye'ye gururunu geri vermek istediği belirtildi.

SEVR'İ ALTÜST EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Akdeniz'de haritayı yeniden çizdiğine dikkat çekilen haberde, Serrac'ın Batılı müttefiklerin kendisini yalnız bıraktıktan sonra Türkiye ile anlaşmak zorunda olduğu iddia edildi. Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan'a göre, (Libya hükümeti ile yapılan) yeni askeri ve enerji iş birliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti" ifadeleri kullanıldı.

DÖRTLÜ ŞER İTTİFAKINA KARŞI TEK

Akdeniz'de deniz sınırları konusunun Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin on yıllardır gerilmesine neden olduğu anımsatılan haberde, Türkiye'nin Akdeniz konusunda Batılı ülkeler tarafından desteklenen, dörtlü şer ittifakı, Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) karşı yalnız olduğu kaydedildi. Haberde, Erdoğan'ın GKRY'de ve Meis adası açıklarında sondaj faaliyetleri yapılması konusunda talimat verdiği ifade edildi.

TESLİM OLMAYACAK

Savaş gemilerinin keşif gemilerine eşlik etmesinin tansiyonun yükselmesine neden olduğu vurgulanan haberde, "Erdoğan teslim olmayacak. Doğu Akdeniz'deki zenginlikler için mücadele yeni başlıyor." görüşü aktarıldı

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