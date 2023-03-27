Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Büyükelçiye, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosunda ağırlanmalarını ve "onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin" kabul edilmediği ve bu olayın kuvvetle kınandığı belirtildi.

PKK/PYD/YPG ve sözde SDG'nin Türkiye'ye ve Suriyelilere yönelik saldırıları, bölgedeki ayrılıkçı ve istikrar bozucu faaliyetleri Büyükelçinin dikkatine bir kez daha getirildi.

Büyükelçiye, Fransız makamlarından terörle mücadele kapsamındaki beklentiler yinelenmiştir. Bu çerçevede, Fransa'nın, PKK'nın Suriye'deki uzantılarına uluslararası meşruiyet kazandırma çabalarına prim vermemesi; Türkiye'nin sınırlarının ve Türk halkının güvenliği ile Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını desteklemesi ve Müttefiklik ruhuna uygun şekilde dayanışma sergilemesi talep edildi.

Konuya ilişkin olarak, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğince de ilgili Fransız makamları nezdinde girişim yapılarak, Türkiye'nin tepkisi güçlü bir şekilde ifade edildi.