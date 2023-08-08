VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cinsel istismar mağduru 13 çocuk kurtarıldı! FBI istihbaratı verdi, polis operasyon düzenledi
ABD'de "Mega Millions" piyangosu, 1,55 milyar dolarla ülke tarihinin 3. büyük ikramiyesine ulaştı
Orta Afrika Cumhurbaşkanı Touadera'nın önünü açan kritik referandumda "evet" çıktı
ABD-Çin arasındaki 'çip savaşı' doruk noktasında
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Nijer'deki cuntaya ültimatom süresinin uzatılmasını istedi
Taliban yer altı kaynaklarına odaklandı
08 Ağustos 2023 Salı 08:15:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 08:15:00

Fransa'da tatil yaparken üzerine ağaç devrilen Tuncelili doktor hayatını kaybetti

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Almanya'da yaşayan pedagog Devrim Kaya Lehmann tatil için gittiği Fransa Alpleri'nde üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Almanya'da pedagog olarak çalışan 44 yaşındaki doktor Devrim Kaya Lehmann, tatil için gittiği Fransa Alpleri'nde üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi doğumlu olan ve Almanya'da Darmstadt kentinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi doktor Devrim Kaya Lehmann hafta sonu tatil için ailesiyle birlikte Fransa'ya gitti. Doktor Devrim Lehmann, eşi ve büyük oğlu ile birlikte Alp Dağları bölgesinde yürüyüşe çıktı. Aniden çıkan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, doktor Devrim Lehmann'ın üzerine düştü. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi eşi ve oğlu yaptı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sabah'ın haberine göre, Doktor Lehmann'ın ölümüne ilişkin Fransız makamları tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI...

Almanya'da sosyal pedagoji alanında çalışan doktorun ölümü memleketi Tunceli'de de büyük üzüntü yarattı. Devrim Kaya Lehmann, çevresinde alçakgönüllü, doğasever ve insanlara yardım etmeyi seven bir insan olarak tanınıyordu. Dr. Lehmann'ın bir süre önce sosyal medya profilinde "Ya ölüm kıştan sonra gelen ilkbaharsa? O zaman çiçekler açacak kesin..." paylaşımı yapması dikkat çekti.

Etiketler : Almanya Devrim Kaya Lehmann Almanya'da Darmstadt kenti
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX