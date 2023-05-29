Fransa'da katliam! Türk anneyle çocuklarına 60 bıçak darbesi

Fransa'da yaşayan Çağla Dereli (37) ile kızı Selinay (13) ve oğlu Ata (1.5) evlerinde katledildi. Dreux kentindeki aileden haber alamayan yakını, çilingir yardımıyla eve girdi. Genç kadınla çocukları kanlar içinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Dereli'nin vücudunda 40, çocukların bedeninde ise 10'ar bıçak darbesi olduğunu belirledi.

GSP'Lİ TAKİP ŞÜPHESİ



Franceinfo'nun haberine göre katil zanlısı olarak aranan kadının işitme ve konuşma engelli eski eşi Y.K., Yvelines'in Plaisir kasabasında cep telefonu almak için bir ATM'den para çekerken yakalandı. Selinay'ın babası olan şüpheli, 2021'de eşi ve kızına şiddet uyguladığı için hapis cezasına çarptırılmış, uzaklaştırma cezası almıştı. Çağla Dereli'nin olaydan birkaç gün önce zanlının eve geldiğine ilişkin şikayette bulunduğu öğrenildi. Eski eşinin aracına GPS takip cihazı yerleştirdiğinden şüphelenen kadının evinden mücevher çaldığı ihbarı yaptığı da ortaya çıktı.

Trabzonlu Çağla Dereli ile çocukları, Arsin İlçesi'nde toprağa verilecek.

CİNAYET ÖNCESİ İŞARET DİLİYLE PAYLAŞIM!



Katil zanlısı Y.K.'nin cinayet öncesi sosyal medya hesabından işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin Fransızca, "Selina'yı çok seviyorum. Senden af diliyorum. Kalbinden öpüyorum. 3 yıldan fazladır göremedim. Yaşamımı durdurup, ölmeyi tercih ederim. Çünkü Çağla Dereli ölmemi ve hapse girmemi istiyor" notu düştüğü görüldü.