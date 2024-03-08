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08 Mart 2024 Cuma 22:21:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 22:21:00

Fransa'da Dünya Kadınlar Günü'nde Filistin ve İsrail yanlıları arasında arbede çıktı

Kaynak: AA

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Fransa'nın başkenti Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen gösteride, İsrail ve Filistin destekçileri arasında arbede yaşandı.

Paris'te kadın haklarını savunan derneklerin çağrısıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gösteri düzenleniyor.

Gösteriye Filistin'e ve İsrail'e destek veren protestocular da katıldı.

Devam eden gösteride sokak ortasında İsrail ve Filistin destekçilerinin yer aldığı grupları arasında kavga çıktı.

Erkeklerin yoğun olduğu İsrail destekçisi grup ile çok sayıda kadının bulunduğu Filistin yanlısı gruptakiler arasında ciddi arbede yaşandı.

İsrail destekçileri, karşıt gruptakilere yumruk atmaya çalıştı ve biber gazı sıktı.

Filistin'i destekleyen eylemciler de üzerlerine gelen İsrail yanlılarını iterek kendilerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İki grup karşılıklı sloganlar attı.

Göstericiler çöp bidonlarını yere devirdi. İsrail destekçileri olay yerinden uzaklaşırken özel polis birimi gösteri alanına geldi.

Etiketler : Fransa Paris Kadınlar Günü
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