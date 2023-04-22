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Fransa'da çevreciler yol ortasına duvar ördü
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22 Nisan 2023 Cumartesi 19:41:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 19:41:00

Fransa'da çevreciler yol ortasına duvar ördü

Kaynak: AA

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Fransa'nın güneyinde Toulouse ve Castres kentlerini birbirine bağlayacak otoyolun inşasına karşı çıkan çevreciler yol ortasına duvar ördü.

Birçok çevreci topluluk ve derneğin çağrısıyla, Toulouse ve Castres kentlerini birbirine bağlayacak otoyola karşı çıkan binlerce gösterici yürüyüş düzenledi.

Tarn vilayetindeki Saix kentinde başlayan gösteri kapsamında protestocuların yaklaşık 12 kilometre yürümesi bekleniyor.

Göstericiler arasında milletvekilleri Anne Stambach-Terrenoir ve Sandrine Rousseau gibi muhalif siyasetçiler de yer alıyor.

Organizatörler yaptıkları yazılı açıklamada, otoyol inşaatı kapsamında 53 kilometre boyunca zift döküleceğini belirterek bunun tarıma elverişli 400 hektar alanı yok edeceğini savunuyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin yola muz kabukları fırlattığı ve yol ortasında duvar ördüğü görülüyor.

Fransız BFMTV kanalı, göstericilerin yol ortasında saman balyaları ve araba lastiklerini ateşe verdiğini aktardı.

Etiketler : fransa çevreci gösteri duvar
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