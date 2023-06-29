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Fransa'da 15 yaş altındakilerin internet kullanımı kısıtlandı
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29 Haziran 2023 Perşembe 22:52:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 22:52:00

Fransa'da 15 yaş altındakilerin internet kullanımı kısıtlandı

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Fransa Parlamentosu, 15 yaş altındakilere internet kullanımını kısıtlayan tasarıyı onayladı. Buna göre platformların, kullanıcıların yaşını ve küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem kullanması gerekecek.

Fransa'da Senato, 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarıyı kabul etti.

Fransız senatörler, sosyal medyada nefretle mücadele etmeyi amaçlayan yasa tasarısını 2. kez görüştü.

15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolması için velisinden izin almasını zorunlu kılan tasarı, Senato'da oybirliğiyle kabul edildi.

Buna göre platformların, kullanıcıların yaşını ve küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem kullanması gerekecek.

KURALLARI İHLAL EDEN PLATFORMLARA YÜKSEK CEZA KESİLECEK

Kurallara uymayan platformlara, dünya genelindeki cirosunun yüzde 1'ine kadar para cezası verilebilecek.

Veliler, platformlardan, 15 yaşındaki çocuklarının sosyal medya hesaplarını askıya almasını talep edebilecek.

Yasa, sosyal medya ve çevrim içi platformların, adli soruşturmalar kapsamında 10 günde elektronik içeriklerle ilgili yasal taleplere yanıt verme zorunluluğunu da kapsıyor. Platformlara tanınan bu süre, kişi veya mülke ciddi zarar riski bulunduğunda ise en fazla 8 saat olacak.

Ulusal Meclis'te dün kabul edilen tasarı, görüşülmek üzere Senato'ya gönderilmişti.

Tasarı, Senato'da da onaylanmasıyla yasalaştı.

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan Ulusal Meclis ve Senato'dan onay alması gerekiyor.

Etiketler : fransa sosyal medya senato
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