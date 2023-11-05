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05 Kasım 2023 Pazar 22:41:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 22:41:00

Fransa muhalefeti İsrail katliamına dikkat çekti: "Susmayacağız, göz yummayacağız"

Kaynak: AA

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Fransa muhalefetinin önemli isimlerinden Mathilde Panot, İsrail'in Gazze'deki, katliamı karşısında uluslararası kamuoyunun sessizliğini eleştirdi. Panot konuya ilişkin yaptığı açıklamada Gazze halkına yapılanlara susmayacaklarını ve göz yummayacaklarını ifade etti.

Fransa'da muhalefet cephesinin önemli isimlerinden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, "Kimse, 'Gazze'de ne yaşandığını bilmiyordum' diyemeyecek" sözleriyle yoğun İsrail bombardımanı altındaki Gazze halkına yapılanlara "susmayacaklarını ve göz yummayacaklarını" vurguladı.

Paris Cumhuriyet Meydanı'nda, Filistin'e destek gösterilerine katılan Milletvekili Panot, göstericilere seslendi.

Panot, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan uluslararası hukuka aykırı saldırılarına, "Hiç kimse ama hiç kimse 'Gazze'de ne yaşandığını bilmiyordum' diyemeyecek. Hiç kimse 'Gazze'de okulların, hastanelerin, ambulansların, mülteci kamplarının bombalandığını bilmiyordum' diyemeyecek. Hiç kimse 'Gazze'de İsrail ordusunun eti kemiğe kadar yakan fosfor bombalarını kullanıldığını bilmiyordum' diyemeyecek." sözleriyle tepki gösterdi.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocukların oluşturduğunun altını çizen Panot, "Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Filistin halkı üzerinde soykırımcı ordudan bahsettiğinde, kimse 'bilmiyordum' diyemeyecek." ifadesini kullandı.

Panot, yönetimlerin İsrail'e "koşulsuz" desteğini, "haksızı haklı çıkarma çabası" olarak niteleyerek lanetledi.

Fransa'daki Filistin'e destek gösterilerine yüksek katılıma dikkati çeken Panot, Gazze halkına yapılanlara "susmayacaklarını ve göz yummayacaklarını" yineledi.

Panot, İsrail yanlısı olmakla eleştirdiği Emmanuel Macron hükümetini, "Gazze'de işlenen savaş suçlarını şiddetle kınamaya" çağırdı.

Etiketler : FRANSA GAZZE İSRAİL TEPKİ
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