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14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:11:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:11:00

Fransa, İran'daki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırıyı kınadı

Kaynak: AA

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Fransa, İran'ın Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne dün düzenlenen saldırıyı kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılana açıklamada, Fransa'nın, dün İran'ın Şiraz şehrinde dini bir mabede yönelik gerçekleştirilen ve 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıyı kınadığı belirtildi.

Türbenin geçen yıl da benzer bir saldırıya maruz kaldığı anımsatılan açıklamada, Paris yönetiminin ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini ilettiği ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulunduğu ifade edildi.

Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne dün düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş 8 kişi yaralanmıştı.

Tahran yönetimi saldırıya ilişkin 8 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Şah Çerağ Türbesi'ne Ekim 2022'de de silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 13 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu eylemi gerçekleştirmekle suçlanan 2 kişi, 8 Temmuz 2023'te idam edilmişti.

Etiketler : Fransa İran Saldırı Kınama
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