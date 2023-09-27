Fransa Büyükelçisi Dumont, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Dumont, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 27, 2023
Kabulde Büyükelçi Dumont, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a güven mektubunu sundu. pic.twitter.com/KQPy8MVFjv
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