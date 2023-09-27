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27 Eylül 2023 Çarşamba 17:03:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 17:03:00

Fransa Büyükelçisi Dumont, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

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Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Dumont, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Etiketler : fransa büyükelçisi mektup sunumu başkan erdoğan
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