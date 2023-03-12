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France 24 böyle yorumladı! “HDP, Altılı Masa'dan garantiler isteyecek”
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12 Mart 2023 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:12 Mart 2023 Pazar 09:15:00

France 24 böyle yorumladı! “HDP, Altılı Masa'dan garantiler isteyecek”

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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France 24'e konuşan siyasi araştırmacılar, HDP'nin muhalefete desteğinin Altılı Masa'dan elde edilecek bazı garantilere bağlı olduğunu söyledi. ABD dergisi Politico ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde önde olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı imza ile Türkiye resmen seçim sürecine girerken, dünyada gözler Türkiye'ye çevrildi. France 24 Türkiye'deki seçimlere ilişkin haberinde muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan'ın zıt kutuplusu' olduğunu belirtti. France 24'e konuşan araştırmacı Aurelien Denizeau ise HDP'nin oylarının seçimde belirleyici bir rol oynayacağını savundu. HDP'nin Altılı Masa'ya vereceği desteğin elde edeceği garantilere bağlı olduğunu iddia eden Denizeau, Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye teklifinin merak konusu olduğunu belirtti.

CUMHUR İTTİFAKI YARIŞTA ÖNDE

Amerikan Politico dergisi Erdoğan'ın resmi seçim tarihini belirlediğini duyurduğu haberinde seçimin planlanandan bir ay önce yapılacağını vurguladı ve Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki "yıkımın izlerini silecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek" istediğini yazdı. Politico seçime ilişkin başka bir analizinde, depremden sonra yapılan anketlerin Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'nı 7 puan önde olduğuna dikkat çekti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan seçim türkiye hdp altılı masa

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