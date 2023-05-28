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28 Mayıs 2023 Pazar 23:14:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 23:14:00

Fox TV'de kışkırtıcı çağrı: Çiğdem Toker milli iradeyi hedef aldı

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ABD beslemesi Fox TV'de skandal bir yayına imza atıldı. Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker Fox TV yayınında, Türkiye'nin hukuk devleti özelliğini taşımadığını iddia ederken, kaos çağrısında bulundu. Toker, "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sandıktan ibaret değildir." ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker Fox TV yayınında kışkırtıcı ifadeler kullanarak kaos çağrısında bulundu.

Toker Türkiye'nin hukuk devleti özelliği taşımadığını iddia etti.

FOX TV SUNUCUSUNDAN TOKER'E SUS İŞARETİ

Çiğdem Toker demokrasinin sandıktan ibaret olmadığını söyledi. Toker "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sandıktan ibaret değildir. Demokratik protestoları kriminalize etmememiz lazım" diyerek kaos çağrısında bulundu.

Toker'in bu sözleri söylerken Fox TV sunucusunun 'sus' işareti yaptığı kameralara yansıdı.

Etiketler : fox tv çiğdem toker türkiye kaos
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