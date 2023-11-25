Fox News ile İsrail'den ucuz kurgu: İletişim Başkanlığı 'pusu' iddialarını yalanladı

DMM, ABD merkezli Fox News kanalının, "Muhabirimiz müzik festivali katliamının gerçekleştiği yeri ziyaret ederken pusu girişimini yakaladı" iddiasıyla servis ettiği haberin kurgu olduğunu belirtti.

DMM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD merkezli Fox News kanalının, "Muhabirimiz müzik festivali katliamının gerçekleştiği yeri ziyaret ederken pusu girişimini yakaladı" iddiasıyla servis ettiği haberin kurgu olduğu ortaya çıkmıştır.

Görüntülerde duyulan silah seslerinin ardından Hamas üyesi olduğu iddia edilen bir kişinin, elbiseleri çıkarılmış ve gözleri bağlanmış halde gözaltına alındığı görülmektedir. Ancak, görüntünün devamı incelendiğinde, olayın İsrail askerleri tarafından muhabirler için kurgulandığı belirlenmiştir.

Görüntülerin devamında, "Festival alanına gelerek pusu kuran Hamas üyesi" olduğu iddia edilen kişinin, ağaçların arasında giyindiği tespit edilmiştir.

Bu sözde pusu anı, uluslararası birçok yayın kuruluşu tarafından haberleştirilerek servis edilmiştir.