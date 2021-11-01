VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden gözlerini açık tutmakta zorlandı
Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek
Havalar soğudu; kapalı ortamları havalandırmayı ihmal etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı
Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi
Fotokapana takılan 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları...
Başkan Erdoğan'dan Macron'a tavsiye
Bakan Muş açıkladı: Ekim ayı ihracat rakamları
Avrupa'da kriz derinleşiyor...
MSB'den 'Rus uçakları Kamışlı'ya konuşlandı' iddiasına yanıt
Berr-In'den renkli ve sıcak bir kış
Başkan Erdoğan'dan dönüş yolunda önemli mesajlar
Sokak röportajıyla takdir toplamıştı! İbrahim Ufuk Kaynak: Bu adamları parayla dövemeyiz... Sistemi ...
TRT Çocuk Yenilendi!
MSB'den F-35 açıklaması: İkinci toplantı birkaç ay içinde Washington'da
Ödüllü polis memuru 25 kilo eroinle yakalandı!
Heyecanlandıran açıklama!
Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi Başsavcılar Şûrası'na video mesaj
Tarihi zirve dünya basınında
ABD DEAŞ'a terörist yetiştirdi
Bakü'de tarihi adım!
Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali başladı
01 Kasım 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 16:00:00

Fotokapana takılan 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Kaynak: DHA

ABONE OL

Fotokapana yakalanan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Fotokapanın tespit ettiği teröristleri SİHA'lar vurdu.

SİİRT'te 22 Ekim'de Eren-13 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristin, fotokapanla tespit edildikten sonra SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, 22 Ekim'de Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre, operasyondan 1 gün önce saat 18.42'de dağda ellerinde silah bulunan teröristler fotokapan ile görüntülendi. Yaban hayatın izlenmesi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerinden yerleri tespit edilen teröristler, SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildi.

Etiketler : Siirt 4 terörist fotokapan SİİRT Eren-13 operasyonları
Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Aklından bile geçirme Bill!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Aklından bile geçirme Bill!
‘KİM Bu Aile'nin komiseri!

‘KİM Bu Aile'nin komiseri!
Ailesiyle beraber kendini doğaya attı

Ailesiyle beraber kendini doğaya attı
Erhan Yazıcıoğlu'ndan 'Tarkan'lı düşük ücret isyanı

Erhan Yazıcıoğlu'ndan 'Tarkan'lı düşük ücret isyanı
Kışın eğlence devam edecek

Kışın eğlence devam edecek
Eğitimciler domates tarlasında klip çekti

Eğitimciler domates tarlasında klip çekti
Arayanlara öfkelendi ilanı geri çekti

Arayanlara öfkelendi ilanı geri çekti
Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti Cumhuriyeti Anıtkabir'de kutladılar

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti Cumhuriyeti Anıtkabir'de kutladılar
"Pimpirikli bir insanım"

"Pimpirikli bir insanım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER