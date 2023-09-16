VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
13'üncü kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek
TSK'ya ait yardım taşıyan gemiler Libya'ya ulaştı
Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz ile görüştü
Başkan Erdoğan, ABD'ye gidiyor
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı
EPDK, 2024'te uygulanacak elektrik iletim ek ücretini belirledi
16 Eylül 2023 Cumartesi 08:33:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 08:33:00

Fosil kazılarında bu yıl "zürafa sezonu" yaşandı

ABONE OL

Kayseri'de fosil kazılarında bu yıl "zürafa sezonu" yaşandı.

Kayseri'de fosil kazılarında bu yıl "zürafa sezonu" yaşandı. Yamula Barajı çevresinde 2018 yılında başlayan kazı çalışmalarında bu yıl daha çok 7,5 milyon yıl öncesinin zürafalarına ait fosiller bulundu. Uzman antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, "Genelde 'giraffa' dediğimiz zürafagiller ailesine ait fosiller çıktı, bunlar da eklemliydi genellikle. Böyle eklemli fosillere çok rastlamıyoruz. Kendi aramızda bu yıla zürafa sezonu diyoruz" dedi.

Etiketler : Kayseri giraffa zürafa sezonu
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX