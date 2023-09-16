Kayseri'de fosil kazılarında bu yıl "zürafa sezonu" yaşandı. Yamula Barajı çevresinde 2018 yılında başlayan kazı çalışmalarında bu yıl daha çok 7,5 milyon yıl öncesinin zürafalarına ait fosiller bulundu. Uzman antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, "Genelde 'giraffa' dediğimiz zürafagiller ailesine ait fosiller çıktı, bunlar da eklemliydi genellikle. Böyle eklemli fosillere çok rastlamıyoruz. Kendi aramızda bu yıla zürafa sezonu diyoruz" dedi.

