Her fırsatta Başkan Erdoğan'ı hedef alan Amerikan merkezli Foreign Policy'de, 14 Mayıs seçimleri için dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Analizde "Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor görünüyor" ifadeleri dikkat çekti, Kılıçdaroğlu kazanırsa, NATO için Türkiye'nin daha uyumlu bir ülke olacağı iddia edildi ancak "Kılıçdaroğlu ve ortaklarının neye inandıklarını, nasıl yöneteceklerini söylemek zor" denildi. Kılıçdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Millet İttifakı'nın Erdoğan'a karşı nefretle birleşen ancak ideolojik olarak birbirinden ideolojik olarak farklı bir koalisyon olduğu vurgulandı.

'ADAYLIĞINI DAYATTI'

Bazı parti üyelerinin CHP'nin iç işleyişini demokrasiden yoksun olarak nitelediği vurgulanan analizde, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın rakipleri arasında en zayıfı olmasına rağmen 7'li ittifaka adaylığını dayatma biçiminin bu konuda şüpheleri çektiği belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı fikirde olmayacağına dikkat çekildi. Analizde Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretler için 'sinsi' yorumu yapıldı.