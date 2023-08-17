"Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakın. Eğitimli ve görece genç iş gücü var. Dünyanın geri kalanıyla bütünleşik tecrübeli iş dünyası."
Foreign Affairs'den dikkat çeken analiz: Türkiye ile işbirliği tek seçenek
ABD merkezli Foreign Affairs Türkiye ile ilgili yeni bir analiz yayımladı. Ankara'nın jeopolitik ve askeri önemine dikkati çeken dergi, "Erdoğan sıradan bir lider değil" ifadelerini kullandı. Makalede, ABD'nin, Türkiye konusundaki tek seçeneğinin yakın çalışmak olduğu belirtildi.
Foreign Affairs, yayınladığı analizde Türkiye'nin konumunun Washington için önemli olduğunu belirtti.
Makalede, "Jeopolitik ve askeri önemi ve ekonomik potansiyeli sayesinde Türkiye paha biçilmez bir müttefik" denildi.
"ANKARA İLE YAKIN ÇALIŞMALIYIZ"
Washington'ın küresel stratejik hedeflerine ulaşmak için Ankara ile yakın çalışmaktan başka seçeneğinin olmadığı belirtildi.
Yazının devamında, "Washington, öngörülebilir bir gelecekte (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile yüzleşmek zorunda kalmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.
"ERDOĞAN SIRADAN BİR LİDER DEĞİL"
"Erdoğan sıradan bir lider değil." denilen yazıda, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın iktidarda olduğu 20 yıl boyunca Türkiye'yi dönüştürdüğü belirtildi.
Daha geniş tarihsel arka plan anlaşılmadan Türkiye'ye yönelik başarılı bir stratejinin geliştirilemeyeceği de yer verilen bir diğer görüş oldu.
"ABD TÜRKİYE'DEN ÇEKİNİYOR"
Ayrıca, "ABD, anlaşmazlığı ağırlaştırmak istemediği için Türkiye'ye karşı çıkmaktan çekiniyor" denildi.
Diğer taraftan Türkiye'nin önemli ekonomik avantajlara sahip olduğu anlatılırken şöyle denildi:
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