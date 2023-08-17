VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyanet, Malatya'da camide çekilen "yakışıksız video" ile ilgili inceleme başlattı
MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklitle dolandırıcılık yapan kişiyi yakalattı
Emine Erdoğan: Bin yılların doğal reçetelerini gelecek nesillere aktarmanın kutlu bir görev olduğu k...
Düzce'de kentsel dönüşüm için 8 bölge belirlendi!
Bakan Özhaseki: 180 binden fazla konut ihalesi yaptık
AB ülkelerinde şirketler rekor düzeyde iflas etti
17 Ağustos 2023 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 12:30:00

Foreign Affairs'den dikkat çeken analiz: Türkiye ile işbirliği tek seçenek

ABONE OL

ABD merkezli Foreign Affairs Türkiye ile ilgili yeni bir analiz yayımladı. Ankara'nın jeopolitik ve askeri önemine dikkati çeken dergi, "Erdoğan sıradan bir lider değil" ifadelerini kullandı. Makalede, ABD'nin, Türkiye konusundaki tek seçeneğinin yakın çalışmak olduğu belirtildi.

Foreign Affairs, yayınladığı analizde Türkiye'nin konumunun Washington için önemli olduğunu belirtti.

Makalede, "Jeopolitik ve askeri önemi ve ekonomik potansiyeli sayesinde Türkiye paha biçilmez bir müttefik" denildi.

"ANKARA İLE YAKIN ÇALIŞMALIYIZ"

Washington'ın küresel stratejik hedeflerine ulaşmak için Ankara ile yakın çalışmaktan başka seçeneğinin olmadığı belirtildi.

Yazının devamında, "Washington, öngörülebilir bir gelecekte (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile yüzleşmek zorunda kalmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

"ERDOĞAN SIRADAN BİR LİDER DEĞİL"

"Erdoğan sıradan bir lider değil." denilen yazıda, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın iktidarda olduğu 20 yıl boyunca Türkiye'yi dönüştürdüğü belirtildi.

Daha geniş tarihsel arka plan anlaşılmadan Türkiye'ye yönelik başarılı bir stratejinin geliştirilemeyeceği de yer verilen bir diğer görüş oldu.

"ABD TÜRKİYE'DEN ÇEKİNİYOR"

Ayrıca, "ABD, anlaşmazlığı ağırlaştırmak istemediği için Türkiye'ye karşı çıkmaktan çekiniyor" denildi.

Diğer taraftan Türkiye'nin önemli ekonomik avantajlara sahip olduğu anlatılırken şöyle denildi:

"Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakın. Eğitimli ve görece genç iş gücü var. Dünyanın geri kalanıyla bütünleşik tecrübeli iş dünyası."
Etiketler : Foreign Affairs ABD Türkiye
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Duygusal gece

Duygusal gece
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX