Fondaş medyada kafalar karışık! Kılıçdaroğlu konuşurken yayını kestiler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından basın açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin ilk değerlendirme geldi.

Kılıçdaroğlu "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın açıklaması esnasında Halk TV yayını kesti.