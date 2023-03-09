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09 Mart 2023 Perşembe 07:55:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 07:55:00

Fondaş gazeteci İsmail Saymaz bile isyan etti: Krizlere gebe bir durum

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Altılı Masa'nın adayının belirlenmesinin ardından açıklanan metne CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz bile isyan etti. Mutabakat metninin kriz ve kaos dolu olduğunu kabul eden Saymaz, 'Krizlere gebe bir durum ve iki başlılık yaratacak.' dedi.

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in isyanıyla tam anlamıyla gün yüzüne çıkan Altılı Masa krizi şimdilik rafa kaldırılmış gibi gözükse de gelecekte yeni krizlerin de işareti oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını zoraki kabullenen Akşener, mutabakat metnine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu bir madde eklenmesini sağladı.

MUTABAKAT METNİNDE ÇELİŞKİLER YUMAĞI

Mutabakat metnindeki cumhurbaşkanı yardımcılığıyla ilgili ifadeler ise epey tartışmaya neden oldu. Konuyla ilgili CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz da değerlendirmelerde bulundu. Saymaz açıklamalarıyla mutabakat metnindeki çelişkileri gözler önüne serdi.

"KRİZLERE GEBE BİR DURUM"

5 cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının son mutabakat metni ile birlikte 7'ye çıkarıldığını dile getiren Saymaz "Benim buna itirazım sürüyor. Oradaki yapılanmanın halen karmaşık olduğunu düşünüyorum. Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur." dedi.

"İKİ BAŞLILIK YARATIR"

Saymaz ayrıca bu sistemde Cumhurbaşkanı'nın bir bakan ile ilgili tasarrufta bulunmak istediğinde o bakanın parti genel başkanından icazet almak zorunda olduğunun altını çizdi. Saymaz sözlerine şöyle devam etti: Şimdi bu olmaz. Bir bakan ile ilgili iki başlılık yaratır. Bakan kimi tanıyacak. Bakan parti başkanını mı tanıyacak cumhurbaşkanı mı tanıyacak.

"KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ SÖZLERLE UYUMLU DEĞİL"

Cumhurbaşkanı adayının partisi ile üyelik ilişiğini keseceği tarih hakkında da konuşan İsmail Saymaz "Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu parlamenter sistem değişene kadar partisinin başında kalacak diye bir düzenleme getirilmiş. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözler ile de uyumlu değil. Daha önce kendisi partili cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini ifade etmişti." ekledi.

Etiketler : İP Genel Başkanı Meral Akşener OHAL ilanı Kemal Kılıçdaroğlu

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