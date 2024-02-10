Flaş DEM Parti iddiası: Adaylıktan çekilebilir

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski İzmir Milletvekili Murat Çepni oldu. Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay 24 TV'de katıldığı programda CHP ile DEM Parti'nin ortaklığının altını çizerek DEM Parti'nin adaylarının 30 Mart'a kadar Ekrem İmamoğlu lehine adaylıktan çekilebileceğini dile getirdi.



DEM Parti İBB Başkan adaylarının Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve eski İzmir Milletvekili Murat Çepni olduğunu duyurdu.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş 31 Mart yerel seçimleri için DEM Parti'den İBB başkan adayı olma kararından vazgeçmişti.

Kandil'deki terör örgütü PKK elebaşlarının, Başak Demirtaş'ın adaylığına karşı açıklamalar yapmasının ardından bu kararın alınması dikkat çekti.

TERÖRİST BAŞI MUSTAFA KARASU'DAN 'DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞINA KARŞIYIZ" AÇIKLAMASI

Terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP ve DEM Parti arasındaki ittifakın önemli olduğunu, CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu karşısında başka bir adayın desteklenmemesi gerektiğinin altını çizerek Başak Demirtaş'ın adaylığına karşı olduklarını duyurdu.

DEM PARTİ'NİN ADAYLARI İMAMOĞLU LEHİNE ADAYLIKTAN ÇEKİLEBİLİR

Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay 24 TV'de katıldığı canlı yayın programında CHP ile DEM Parti arasındaki siyasi pazarlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığına karşı olduğu için adaylıktan çekilmek zorunda kaldığını ifade eden Kutay, Meral Danış Beştaş'ın da CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu karşısında gerçek bir aday olarak çıkmadığını söyledi.

"BEŞTAŞ GERÇEK BİR ADAY DEĞİL, ÇEKİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

CHP ile DEM Parti'nin arasındaki pazarlığın sürdüğünü vurgulayan Taceddin Kutay, "Meral Danış Beştaş'ın 30 Mart tarihine kadar Ekrem İmamoğlu lehine adaylıktan çekileceğini düşünüyorum. Beştaş'ın hakikaten aday olduğunu düşünmüyorum." dedi.