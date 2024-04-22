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22 Nisan 2024 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 10:30:00

Fiyat listesi kuralına uymayan işletmelere ceza yağdı

Kaynak: İHA

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Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, restoran, kafe, pastane, lokanta ve yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelere fiyat listesi ve etiket denetimi yaptı. Yılbaşından bugüne kadar kentte 1207 işletmede 300 bin 40 ürün denetlendi ve kurallara uymayan işletmelere toplam 1 milyon 776 bin 682 lira para cezası kesildi.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak bu değişiklik 19.12.2023 tarih ve 32404 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bu değişiklik ile restoran, lokanta, kafe, pastane vb. yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde giriş kapılarının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tarife ve fiyat listesi konması zorunlu hale getirildi.

Yönetmelik değişikliği 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi ve düzenlemelere ilişkin Bakanlığın talimatıyla yoğun denetimler tüm illerde olduğu gibi Bursa'da da Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

KAPI GİRİŞLERİ ÖNÜNDEKİ FİYAT LİSTESİ KONTROL EDİLDİ

Denetimlerde; işletmelerde kapı girişleri önünde tarife ve fiyat listelerinin yer alıp almadığına, tarife ve fiyat listelerinin işletmelerin masalarının üzerinde bulundurulup bulundurulmadığına bakıldı. Ayrıca, self-servis (masa servis hizmeti sunulmayan) işletmelerde tarife ve fiyat listelerinin, sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde açıkça süreklilik arz edecek şekilde bulunup bulunmadığına, AVM'lerde olduğu gibi farklı işletmelerin ortak alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle giriş kapıları olmadığından sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarında tarife ve fiyat listelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer alıp almadığı kontrol edildi.

Ayrıca, geleneksel mekanlarda masaya servis hizmeti sunulan işletmelerde tüketicilerin masaya oturmalarını müteakiben ve en geç yiyecek-içecek siparişi verilinceye kadar tarife ve fiyat listelerinin hizmet sunulan masanın üstüne konulup konulmadığına, işletmelerin birden fazla giriş kapısı olması halinde ise tarife ve fiyat listelerinin her bir giriş kapısının önünde tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir olarak süreklilik arz edecek şekilde ayrı ayrı yer verilip verilmediğine dikkat edildi.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE 2 BİN 172 LİRA CEZA

Aynı şekilde otel, hastane, mağaza gibi yerlerdeki ana faaliyetin yanı sıra, lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kantin, kafeterya gibi yiyecek-içecek hizmeti bulunan benzer işletmelerde de aynı kriterler arandı. Bütün bu şartlara uymak şartıyla masalar üzerinde yer alan QR kodu okutularak menülere (tarife ve listelere) yer verilebileceği ancak bu tek başına yeterli olmadığı hatırlatıldı. Hizmet sunulan masaya menü (tarife ve fiyat listesi) getirilmesi, ek bir hizmet olarak QR kodu kullanılmasında bir sakınca görülmeyeceği hatırlatıldı.

Kurallara riayet etmeyenlere 2 bin 172 lira idari para cezası kesildi. Yılbaşından bugüne Bursa'da bin 207 işletmede 300 bin 40 ürün denetlendi ve kurallara uymayan işletmelere toplam 1 milyon 776 bin 682 lira para cezası kesildi.

Etiketler : fiyat etiket para cezası
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