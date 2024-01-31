Fistanlı kayakçılar pistte

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi konumundaki Karacadağ Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı merkezde tatile gelen bazı vatandaşların yöresel kıyafetleri dikkati çekiyor.

Son dönemlerde etkili olan kar yağışının ardından sezona merhaba diyen kayak merkezinde Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçiler, kayak yapıyor.

Özellikle okulların yarıyıl tatiline girmesiyle fırsatı değerlendiren aileler, merkezde yoğunluk oluşturdu.

Günün erken saatlerinde merkeze gelen ziyaretçiler, hem kayak keyfi yapıyor hem de temiz havada mangal yakarak gönüllerince eğlenip halay çekiyor.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kayak merkezinde hazır bulunuyor.