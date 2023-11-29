Fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Toplu taşımada yoğunluk oluştu

İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici askıya alınırken Şehir Hatları da ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Vapurları kullanmak için Üsküdar İskelesi'ne giden yolcular, seferlerin iptal olması nedeniyle metro ve Marmaray duraklarına yönlendirildi.

Metro İstanbul ise dün işletmeye kapatılan TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda bugün de seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

FIRTINA VE YAĞIŞ SİLİVRİ'DE ETKİLİ OLUYOR

Avrupa Yakası'nda da etkisini gösteren fırtına ve yağış nedeniyle Silivri Fenerköy Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde dere taştı. Yeni Mahalle'de ise ana caddelerde su birikintileri oluştu.

İlçedeki bir akaryakıt istasyonunun çatısı D-100 kara yoluna uçarak 2 aracın üstüne devrildi.

Araçlarda hasar meydana gelirken kısa süreli trafiğe kapatılan yol, çatının kaldırılmasının ardından açıldı.

Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde lodos nedeniyle dalgalar kıyı şeridinde hasara yol açtı. Sahildeki kaldırım taşları yerinden sökülürken bazı aydınlatma direkleri de devrildi.

Dalgaların taşıdığı plastik atıklar ve taşlar yola savruldu. Fırtına nedeniyle sahil şeridinde bulunan bir işletmenin tentesi yırtıldı.

Beylikdüzü Belediyesi ekipleri sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.

ŞİDDETLİ FIRTINA ANADOLU YAKASI'NDA DA ETKİLİ OLDU

Maltepe Yalı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir iş yerinin çatısına ağaç devrildi.

Devrilen ağacı kaldırmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olumsuz hava koşullarına rağmen bazı kişilerin Üsküdar sahilinde oltalarıyla balık tutmayı sürdürdükleri, bazı vatandaşların ise kitap okudukları görüldü.

