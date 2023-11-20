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20 Kasım 2023 Pazartesi 09:15:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 09:15:00

Fırtına BUDO seferlerini iptal ettirdi

Kaynak: IHA

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Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

Etiketler : budo deniz sefer
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