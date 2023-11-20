Fırtına BUDO seferlerini iptal ettirdi
Kaynak: IHA
Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"