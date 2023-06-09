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09 Haziran 2023 Cuma 09:07:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 09:07:00

Fahiş kiraya yasal önlem yolda! Fırsatçılara geçit yok

Kaynak: Sabah

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TBMM'de 28'inci dönem milletvekillerinin ilk icraatlarından biri adalet alanında yapılacak düzenlemelerle ilgili olacak. Meclis tatile girmeden yasa gerektiren düzenlemeler hayata geçirilecek. Gündemde öncelikli olarak son günlerde fırsatçı ev sahiplerinin fahiş kira artışlarına yönelik ve kovid nedeniyle izinli olan mahkumların izinlerinin uzatılması olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönem milletvekillerinin ilk icraatlarından biri adalet alanında yapılacak düzenlemelerle ilgili olacak. Meclis tatile girmeden yasa gerektiren düzenlemeler hayata geçirilecek. Son günlerde fırsatçı ev sahiplerinin fahiş kira artışlarına yönelik düzenleme en acil gündemlerden biri olarak Meclis'te görüşülecek.

Daha önce belirlenen yüzde 25 taban fiyatına ek fahiş kira artışı yapan fırsatçı ev sahiplerine yeni yaptırımlar da yolda. Kovid izni nedeniyle izinli olan mahkumların izinlerinin uzatılması gündeme gelecek.

FAHİŞ KİRALARA YASAL DÜZENLEME GELİYOR

Devlet, fahiş kira artışlarının önüne geçmek için kiracıya koruma kalkanı oluşturacak. Kira artışında mevcutta yüzde 25 sınırı uzatılacak, fırsatçılara verilen cezalar ağırlaştırılacak. Kira artışına yasal fren çalışması bakanlık koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla yürütülüyor.

Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle 'hapis, adli para ya da para cezası' olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışma devam ediyor.

Konuyla ilgili, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a detaylı bir sunum hazırlanması bekleniyor.

KOVİD İZİNLERİ MASAYA YATIRILACAK

Koronavirüs pandemisi döneminde binlerce mahkum izne çıkarılmış ve belirli periyotlarda sağlanan izinlerle bu süre uzatılmıştı.

Açık cezaevleri izinlerinin yeniden Meclis gündeminde olması bekleniyor.

77 bin kapasiteli açık cezaevlerinde 128 bin mahkum bulunuyor. Şubat ayında Kabine toplantısında uzatma kararı alınan kovid izinleri Meclis'te yeniden değerlendirilecek.

Etiketler : Türkiye Büyük Millet Meclisi Koronavirüs pandemisi Meclis gündemi
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