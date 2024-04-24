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24 Nisan 2024 Çarşamba 09:53:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 09:53:00

Fırat Kalkanı'nda 4 terörist öldürüldü

Kaynak: AA

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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : msb fırat kalkanı operasyon
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