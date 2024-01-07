MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.