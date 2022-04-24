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24 Nisan 2022 Pazar 11:28:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 11:28:00

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Suriye PKK/YPG Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı
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