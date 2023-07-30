Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2023
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/xcZxB07vK8
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