Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/xcZxB07vK8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2023