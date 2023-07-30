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Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist öldürüldü
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30 Temmuz 2023 Pazar 11:48:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 11:48:00

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı fırat kalkanı bölgesi taciz ateşi terörist
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