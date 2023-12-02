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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
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02 Aralık 2023 Cumartesi 10:56:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 10:56:00

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı fırat kalkanı bölgesi terörist
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