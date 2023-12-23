Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.



Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/C752yuQNry — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023