VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Necip Fazıl Ödülleri 30 Aralık 2023 Cumartesi akşamı sahiplerini buluyor!
"Terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecektir"
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Turizmciler sektörün 2023'ü yüzde 15 büyümeyle tamamlayacağını öngörüyor
Gribal enfeksiyonla mücadelede "bol sıvı tüketin" tavsiyesi
Derbide ilk golün önemi büyük
23 Aralık 2023 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 13:45:00

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk ypg
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX