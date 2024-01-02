Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı belirtildi.

Karlı dağların ötesinden seslenen bir rüzgârın sesidir Mehmetçik



Barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır Mehmetçik



Umutlu yarınları bekleyen coğrafyaların çocuklarına uzanan ellerdeki şefkattir Mehmetçik!..



Bir parçası olduğumuz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yeni... pic.twitter.com/cnyzhLoMeZ