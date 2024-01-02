Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı belirtildi.
Karlı dağların ötesinden seslenen bir rüzgârın sesidir Mehmetçik— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2023
Barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır Mehmetçik
Umutlu yarınları bekleyen coğrafyaların çocuklarına uzanan ellerdeki şefkattir Mehmetçik!..
Bir parçası olduğumuz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yeni... pic.twitter.com/cnyzhLoMeZ
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
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